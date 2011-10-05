Кличко хоче йти в Раду самостійно

Партія "Удар" йтиме на вибори до Верховної Ради самостійно.

Про це повідомив лідер партії Віталій Кличко в ефірі 5 каналу.

"На сьогоднішній день ми проходимо і 5% бар`єр", - заявив він, коментуючи ініціативи щодо зміни виборчого законодавства.

"Я впевнений в тому, що повинні бути представники нових політичних сил, які не мають плям, які не мають цих історій, які тягнуть їх вниз…", - зазначив політик.

Кличко уточнив, що "на сьогоднішній день ми не готові говорити, будемо ми об’єднуватись чи ні".

"Скоріше, що ні", - заявив він.

На запитання, чи піде партія на вибори самостійно, він сказав: "Так".

Українська правда