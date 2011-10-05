Кличко хоче йти в Раду самостійно
22:50, 05 жовтня 2011Політика
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Каже, що подолає і 5% бар`єр
Партія "Удар" йтиме на вибори до Верховної Ради самостійно.
Про це повідомив лідер партії Віталій Кличко в ефірі 5 каналу.
"На сьогоднішній день ми проходимо і 5% бар`єр", - заявив він, коментуючи ініціативи щодо зміни виборчого законодавства.
"Я впевнений в тому, що повинні бути представники нових політичних сил, які не мають плям, які не мають цих історій, які тягнуть їх вниз…", - зазначив політик.
Кличко уточнив, що "на сьогоднішній день ми не готові говорити, будемо ми об’єднуватись чи ні".
"Скоріше, що ні", - заявив він.
На запитання, чи піде партія на вибори самостійно, він сказав: "Так".
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