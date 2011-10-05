«Справу педофілів» закрили

"Справа педофілів", у якій фігурували народні депутати, закрита.

Про це "Українській правді" повідомив депутат від НУНС Генадій Москаль.

Він розповів, що у вівторок, 4 жовтня, Центральний апарат Міністерства внутрішніх справ зареєстрував "постанову про закриття справи за відсутністю складу злочину".

"Мені вчора сказали в МВС, що вчора слідчий виніс постанову про закриття", - заявив Москаль.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2009 року депутат Вадим Колесніченко (фракція Партії регіонів) оприлюднив у ЗМІ інформацію щодо зґвалтування дітей у МДЦ "Артек" і попросив правоохоронні органи не допустити закриття цієї кримінальної справи.

14 жовтня 2009 року колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив, що міліція звинуватила в розтлінні неповнолітніх дітей їхнього вітчима (надалі в ЗМІ називалося прізвище головного редактора журналу "Артек" Дмитра Полюховича).

15-16 жовтня 2009 року ряд українських ЗМІ оприлюднили інформацію з зазначенням прізвищ депутатів від фракції Блоку Юлії Тимошенко, нібито причетних до розтління дітей - Сергія Терьохіна, Віктора Уколова, Руслана Богдана.

Усі ці депутати категорично спростували свою причетність до цієї справи.