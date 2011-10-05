Адвокати Тимошенко проведуть прес-конференцію біля суду

Завтра, о 14.00

У четвер, 6 жовтня, о 14.00, біля будівлі Печерського райсуду (вул. Хрещатик, 42а) відбудеться прес-конференція адвокатів екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», тема прес-конференції: «Напередодні вироку: узагальнення кричущих порушень у ході судового процесу у справі ТИМОШЕНКО». Телефони для довідок: 527-70-84, 067-230-17-05.

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