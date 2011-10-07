Дніпропетровська «Сильна Україна» одностайно за злиття з ПР

Бюро Дніпропетровської обласної організації партії «Сильна Україна» сьогодні на розширеному засіданні одноголосно проголосувало за об`єднання з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після засідання повідомив керівник облорганізації Євген ЖАДАН.

«Бюро обласної організації «Сильна Україна» поставило крапку у внутрішньопартійній дискусії, яка проходила після спільної заяви Сергія ТІГІПКА і Миколи АЗАРОВА про можливе об`єднання нашої партії з Партією регіонів. Члени бюро одноголосно проголосували за об`єднання», - повідомив Є.ЖАДАН.

За його словами, у продовженні дискусії немає необхідності, оскільки це веде до «втрати активності членів партії «Сильна Україна» та їх дезорієнтації».

Є.ЖАДАН заявив, що сьогодні написав заяву про вихід з партії «Сильна Україна» і про вступ до Партії регіонів.

«Політична сила не може займатися реформами, будучи в опозиції. Тому я підтримую лідера «Сильної України» ТІГІПКА в об`єднанні з партією влади», - відзначив Є.ЖАДАН.

Він підкреслив, що місцеві організації партії ухвалюватимуть рішення про технічний механізм об`єднання з Партією регіонів і кадрові питання на конференціях наступного тижня.

Присутній на прес-конференції голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ, який очолює обласну організацію Партії регіонів, вручив Є.ЖАДАНУ і керівнику молодіжного крила облорганізації партії «Сильна Україна» Павлу КРОСНОБРИЖЕМУ партійні квитки Партії регіонів.

О.ВІЛКУЛ повідомив, що рекомендує кандидатуру Є.ЖАДАНА на посаду заступника голови Дніпропетровської облорганізації Партії регіонів по роботі з молоддю і підприємцями.

На запитання УНІАН, в якій якості він поїде 22 жовтня в Київ на майбутній з`їзд «Сильної України», Є.ЖАДАН відповів, що делегати будуть обрані на обласній партконференції 13 жовтня.

У Дніпропетровській області на 1 вересня було зареєстровано 7 тисяч 938 членів партії «Сильна Україна».

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня лідер Партії регіонів М.АЗАРОВ оголосив про об`єднання партії "Сильна Україна" і Партії регіонів. Він відзначив, що партії об`єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.

27 вересня віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики С.ТІГІПКО на прес-конференції повідомив, що більш як 90% регіональних організацій «Сильної України» підтримали пропозицію про об`єднання з Партією регіонів. Він не виключив, що рішення про об`єднання може виявитися складним для західноукраїнських організацій «Сильної України».

22 жовтня в Києві відбудеться з`їзд партії «Сильна Україна», делегати якого обговорять питання реалізації реформ разом з Партією регіонів.