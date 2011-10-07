Сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії миру

Сьогодні буде оголошено ім`я лауреата Нобелівської премії миру.

Як повідомляє радіо «Свобода»,за традицією, цю премію присуджує не Шведська академія, а Норвезький Нобелівський комітет.

Спостерігачі будують припущення про того, хто стане лауреатом премії миру цього року. Одна з версій - нею буде відмічено одного з активістів або організацій, пов`язаних з так званою "арабською весною" - масовими протестами, що привели до зміни режиму в кількох країнах арабського світу.

Серед потенційних лауреатів називають також російську правозахисну організацію "Меморіал", екс-президента Ліберії Елен Джонсон СИРЛІФ – першу жінку главу держави на Африканському континенті, і Європейський Союз чи якусь пов`язану з ним організацію.