Литвин - про порятунок Тимошенко: йде процес

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не бачить жодних заборон для того, щоб народні депутати внесли "статтю ТИМОШЕНКО" у президентський законопроект про декриміналізацію ряду статей Кримінального кодексу.

Про це він сказав в ефірі програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Сьогодні йде процес, чи буде знайдений консенсус, чи буде вихід на єдине рішення. У процесі підготовки до другого читання я переконаний, що ці пропозиції (про декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу, за якою, зокрема, судять екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО) будуть подаватися у вигляді поправок, доповнень до цього закону. Далі – це процес знаходження компромісу», - зауважив В.ЛИТВИН.

На уточнююче запитання, чи можуть ці пропозиції потрапити у документ до другого читання, В.ЛИТВИН відповів: «Абсолютно немає жодних заборон до того, щоб депутати внесли відповідну пропозицію».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».