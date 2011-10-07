Бойко заявляє, що Нафтогаз не відкличе свій позов до Тимошенко

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявляє, що НАК «Нафтогаз України» не відкличе свій цивільний позов до екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо завданих її діями збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи заяву народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Антоніни БОЛЮРИ, що збитків за підсумками 2009 року у «Нафтогазу» не було, і відповідаючи на запитання, чи не збирається «Нафтогаз» відкликати свій позов.

За словами Ю.БОЙКА, «Нафтогазу» були заподіяні дуже великі збитки, оскільки «Укртрансгаз» за місяць до підписання газових угод закуповував паливний газ по 180 доларів, а через місяць вже по 360 доларів.

«Я впевнений, що ви зможете порахувати збитки самі. Тому ми не можемо відкликати цивільний позов», - сказав Ю.БОЙКО.