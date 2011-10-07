Мінфін віддадуть Хорошковському?

У Міністерстві фінансів почалася комплексна перевірка, пише газета «Коммерсант-Украина».

Як зазначає видання, оперативна діяльність Мінфіну фактично виявилася заблокованою. Вчора стало відомо, що з 3 жовтня у відомстві почалася комплексна перевірка, яка, за словами керівника прес-служби міністерства Віктора КОСАРЧУКА, триватиме ще два тижні. "Це планова перевірка за дорученням Президента, яке він дав ще в серпні. Перевіряється кадрова, правова робота, й найближчим часом ми надамо всю докладну інформацію", - сказав він.

Газета стверджує, що таким чином Президент шукає привід для звільнення міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА. «Претензії Віктора ЯНУКОВИЧА до роботи ключового фінансового відомства країни призвели до перевірки міністерства із залученням співробітників СБУ, податкової служби та фінансової інспекції. Джерела "Ъ" у Кабінеті міністрів говорять, що таким чином готують місце нового віце-прем`єра - міністра фінансів для нинішнього голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Він повинен буде завершити реформу, об`єднавши податкове й митне відомства в структурі Мінфіну», - пише газета.

Джерела видання в Кабінеті міністрів говорять, що ситуація не схожа на планову, оскільки в аудиті Мінфіну беруть участь усі профільні відомства: Держфінінспекція, Рахункова палата, Держказначейство, Державна податкова служба (ДПС), а також Служба безпеки України.

«Таку пильну увагу перевіряючих співрозмовники "Ъ" пояснюють особистим неприязним ставленням Президента до міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА, який обійняв цю посаду 11 березня 2010 року, відразу ж після формування уряду Миколи АЗАРОВА», - зазначає «Коммерсант».

Джерело газети в одній з установ, що беруть участь у перевірці, уточнило, що досліджується 40-50 питань, які відносяться до всього періоду з моменту призначення Ф.ЯРОШЕНКА на посаду. В основному приділяється увага не тому, як Мінфін займається держфінансами, а тому, як міністерство в своїй діяльності враховує й виконує доручення та укази Президента в рамках економічних реформ. "Наприклад, було завдання скоротити кількість бюджетних програм, активізувати співробітництво з науковими інститутами", - сказав співрозмовник видання. Йому відомо, що ДПС вивчає формули, за якими розраховуються податкові ставки, бюджетні плани та їх економічне обгрунтування. У Державній податковій службі від коментарів відмовилися.

Голова Державної фінансової інспекції Петро АНДРЄЄВ заявив газеті, що правоохоронні органи не беруть участі в перевірках. "Через журналістів намагаються нагнітати ситуацію, і я не можу зрозуміти, хто. Мабуть, хтось із Мінфіну поширює цю інформацію, щоб приховати якісь фінансові порушення й подати їх як політику", - вважає чиновник.

За словами джерела видання, проміжні результати перевірки з`являться не раніше 17 жовтня, а сама перевірка завершиться 21 жовтня. У Мінфіні ж говорять, що вона закінчиться 19 жовтня. Джерело «Коммерсанта» в уряді стверджує, що за перевіркою послідує відставка міністра, хоча П.АНДРЄЄВ стверджує, що "браку порушень не було, й Президент давно міг його звільнити".

Газета, посилаючись на свої джерела, пише, що керівники Держмитниці Ігор КАЛЄТНІК і ДПС Віталій ЗАХАРЧЕНКО можуть зберегти свої посади. В СБУ від коментарів відмовилися.