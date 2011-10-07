Президент ПАРЄ не схотів вирішувати, винна Тимошенко, чи ні

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлут ЧАВУШОГЛУ шкодує, що колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знаходиться у в`язниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Страсбурзі.

«Я дуже шкодує, що колишній прем`єр-міністр, політик, знаходиться у в`язниці з тієї або іншої причини», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

При цьому він висловив упевненість у тому, що судовий розгляд у справі Ю.ТИМОШЕНКО має бути максимально відкритим, і вкотре закликав до цього владу України і всіх, від кого це залежить.

За словами Президента ПАРЄ, непрозорість процесу дає підстави вважати, що він має політичні мотиви.

«Вона - колишній прем`єр-міністр, вона політик, і можна легко сказати, що це політична справа. Саме тому я закликаю владу і всіх причетних, щоб процес був прозорим, щоб врешті-решт люди побачили: політичний це процес чи ні», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

«Але я не хочу вірити, що це – політичний процес», - додав він.

Президент ПАРЄ також повідомив, що під час зустрічі в Страсбурзі із заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм НЕМИРЕЮ і донькою Ю.ТИМОШЕНКО Євгенією КАРР вони говорили про Ю.ТИМОШЕНКО, не обговорюючи деталей її справи.

«Вона (Є.КАРР – УНІАН) поінформувала мене про ситуацію з її матір`ю і що її мати невинна. Але у мене немає позиції, винна вона чи ні», - сказав Президент ПАРЄ.