Президент ПАРЄ: Україна - щаслива країна

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлут ЧАВУШОГЛУ вважає, що молодість української демократії не може бути виправданням недостатнього прогресу в здійсненні реформ, спрямованих на демократизацію суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у розмові з українськими журналістами в Страсбурзі.

«Україна – нова демократія, вона відзначає лише 20 років незалежності. Але це не може бути виправданням. Демократія – це тривалий процес. Я багато чому навчився за мої 9 років у Раді Європи, але я все ще вважаю себе студентом, хоча я й голова цієї Асамблеї», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Він підкреслив, що Україна – «щаслива країна», оскільки є членом Ради Європи – організації, яка не лише вимагає й критикує, але також готова надати допомогу.

М.ЧАВУШОГЛУ нагадав, що Рада Європи надає допомогу багатьом східно- і центральноєвропейським країнам, деякі з яких уже стали членами Європейського Союзу, а в 70-х роках минулого століття РЄ допомагала таким південноєвропейським країнам як Греція та Іспанія.

«Так, Україна – нова демократія, але вона має шанс покращити стандарти демократії», - підкреслив М.ЧАВУШОГЛУ.