Прес-конференція «Чи безпечно жити в Україні?»

У вівторок, 11 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Чи небезпечно жити в Україні?».

У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування "Безпека в Україні", проведеного Інститутом Горшеніна.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесені питання:

1. Як змінився рівень злочинності в Україні за останні три роки?

2. Якого роду злочинності найбільше побоюються українці?

3. Чи бояться люди виходити на вулицю в своєму місті?

4. До кого в першу чергу звертаються українці у разі виникнення проблеми?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;

2. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.

Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.

Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.