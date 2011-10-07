Прес-конференція «Чи безпечно жити в Україні?»
У вівторок, 11 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Чи небезпечно жити в Україні?».
У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування "Безпека в Україні", проведеного Інститутом Горшеніна.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесені питання:
1. Як змінився рівень злочинності в Україні за останні три роки?
2. Якого роду злочинності найбільше побоюються українці?
3. Чи бояться люди виходити на вулицю в своєму місті?
4. До кого в першу чергу звертаються українці у разі виникнення проблеми?
У прес-конференції візьмуть участь:
1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;
2. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.
Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.
Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.