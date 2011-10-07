Свідок у справі Луценка заявляє, що слідчі перекрутили його пояснення

Слідчі Генеральної прокуратури перекрутили чималу кількість пояснень, наданих на допиті під час досудового слідства колишнім помічником екс-міністра внутрішніх справ Валерієм МЕЛЬНИКОМ по епізоду щодо працевлаштування у МВС водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.МЕЛЬНИК заявив сьогодні в ході допиту під час засідання Печерського районного суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

«У протоколах, не знаю, чому так сталося, але багато моїх свідчень перекручено. Напевно, слідчий, який вів справу, переформулював усе, як було потрібно», - сказав В.МЕЛЬНИК.

Він припустив, що це могло статися через те, що під час допиту його стан здоров’я був вкрай важким. «Можливо, через стан здоров’я я не зміг вичитати (протоколи)… В очах були метелики», - зазначив В.МЕЛЬНИК.

Він наголосив, що слідчі на допиті практично знущалися над ним як хворою людиною. «Я просив слідчого відпустити у госпіталь, оскільки допитувати хвору людину з 9-ти ранку до 9-ти вечора, ганяючи з кабінету до кабінету, - це знущання… Я говорив слідчому: давайте, я закінчу лікування і дам покази, але все робили поспіхом», - наголосив В.МЕЛЬНИК.

За його словами, один протокол він навіть перекреслив, оскільки не міг прочитати, хоча його слідчі примушували це зробити.

Водночас, свідок запевнив, що ніяких вказівок від Ю.ЛУЦЕНКА з приводу працевлаштування у МВС Л.ПРИСТУПЛЮКА не отримував. «Вказівок прямих я від Юрія Віталійовича не отримував. Він лише сказав у кабінеті, що треба визначитися з місцем перебування (у МВС) водія. Я передзвонив у кадри і спитав: як раніше водії приймалися на службу? Мені сказали, що всі водії раніше приймалися у Департамент розшукової діяльності, оскільки мають зберігати державну таємницю», - сказав В.МЕЛЬНИК, підкресливши при цьому, що все, що він зробив, було у межах чинного законодавства.