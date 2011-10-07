Ляшко заявляє, що за ним стежать

Народний депутат України (позафракційний) Олег ЛЯШКО заявляє про стеження за ним працівників міліції після його критики на адресу міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами О.ЛЯШКА під будівлею парламенту та під Кабміном за його машиною стежили працівники міліції. «Коли у мене біля Кабінету міністрів на вулиці Садовій відбувалася зустріч з виборцями, працівники міліції, як потім я з’ясував Андрій ЗОБОВ та Сергій ЧАБАНОВ заблокували мені машину і під надуманими приводами намагалися забрати її на адмінплощадку», - сказав О.ЛЯШКО. За його словами, кілька годин машина зі співробітниками міліції переслідувала його по місту Києву.

О.ЛЯШКО наголосив, що сьогодні під час години запитань до уряду він підійшов до міністра внутрішніх справ і просив пояснити, що відбувається. «Він посміхнувся і сказав, що я ще маю відшкодувати ті збитки, які я начебто вчора завдав – якесь розбите скло і ще щось. Це при тому, що я нічого не бив», - сказав народний депутат. О.ЛЯШКО наголосив, що таким чином міністр внутрішніх справ підтвердив, що він в курсі всіх обставин.

О.ЛЯШКО також повідомив, що він звернувся до генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА за перешкоджання здійсненню діяльності народного депутата.