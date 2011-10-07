Регіонал натякає, що всі бютівці у Печерському суді не помістяться

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що суддя має право ухвалювати рішення про доступ до зали судового засідання, посилаючись на можливості її заповнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи заяву лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Івана КИРИЛЕНКА, що суддя Родіон КІРЄЄВ не мав ухвалювати рішення про заборону депутатам бути присутніми у Печерському райсуді Києва при виголошенні вироку екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що представники опозиції прочитали тільки одну зі статей закону про статус народного депутата, яка дійсно дозволяє депутатам входити до будь-якого приміщення.

«Якби вони прочитали наступну статтю за цією, то там трохи інша ситуація і там є певні заборони по режимних об’єктах, куди і для депутатів потрібен спеціальний дозвіл», - сказав лідер фракції Партії регіонів.

За словами О.ЄФРЕМОВА, депутати мають право заходити до суду, але у даному випадку приміщення Печерського райсуду Києва є обмеженим за кількістю місць. «І суддя сам приймає рішення відносно присутності людей у цій залі. Я так розумію, хоча я не розбирався спеціально у цьому питанні», - сказав він.