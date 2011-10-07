Попов попросив підлеглих не нариватися на «компліменти»

Голова КМДА Олександр Попов дорікнув комунальним службам столиці за погане прибирання сміття в місті.

Питання піднімалося на колегії Київської міської державної адміністрації, передає ГолосUA.

За словами Попова, в Києві дуже багато фактів недопрацювань комунальних служб, що займаються прибиранням сміття.

Він підкреслив, що місячник «прибирання Києва» буде завершено в кінці жовтня, але після його закінчення комунальні служби не повинні розслаблятися - їм необхідно працювати в посиленому режимі. «Я пропоную оголосити боротьбу зі сміттям», - підкреслив Попов.

Чиновник зазначив, що часто їздить містом і бачить неприбрані урни і бруд на вулицях, чого на його думку, у столиці просто не повинно бути. За такі факти, як зазначив Попов, посадові особи будуть нести відповідальність.

Він додав, що Київ не може реалізовувати програми з фінансуванням у мільярди гривень, якщо не може впоратися з елементарною проблемою прибирання міста. «Попереджаю тих, хто відповідає за вивезення сміття - не нариватися на «компліменти» і не шукайте собі негативних проблем. Те що я бачив - це ваша недоробка, такого не повинно бути», - сказав О. Попов.