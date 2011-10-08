Комісар РЄ: справа Тимошенко не виправдовує її затримання

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ вважає, що обвинувачення, висунуті екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та іншим колишнім урядовцям, не виправдовують застосування проти них такої міри запобіжного заходу як арешт.

Про це Т.ХАММАРБЕРГ заявив в ексклюзивному інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

"Коли йдеться про чотири судові процеси (проти Ю.ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА – УНІАН), для мене як для спостерігача за правами людини вони піднімають питання досудового затримання. Я не можу побачити, що вид обвинувачень, висунутих проти них, міг би виправдати утримання їх в ув’язненні на такий період часу - він вже досить тривалий", - сказав Т.ХАММАРБЕРГ.

На його думку, це може свідчити про певне зловживання мірою досудового затримання у цих випадках. "Обвинувачення проти неї та інших людей в цій категорії не мали б розглядатися як дії, що призводять до кримінального покарання у європейських країнах сьогодні", - додав він.

Комісар РЄ з прав людини вважає "дуже специфічним" Кримінальний кодекс України. "Він, серед інших злочинів, містить і покарання за політичні рішення. Таким чином, перша проблема, яку я бачу і чому я здивований, що цей старий Кримінальний кодекс не був змінений раніше для того, щоб розрізнити злочини від політичних кроків і рішень, які мають вирішуватися в рамках політичного процесу: у парламенті, на виборах і так далі", - переконаний він.

"Я знаю, що це - загальна проблема в Україні, коли занадто часто використовуються можливості досудового затримання, і це дуже сумно, тому що є принцип презумпції невинності. Цей принцип передбачає, що коли провина не доведена, до людини мають ставитися, як до невинної. Те, як використовується затримання у цих випадках, створює атмосферу покарання, якої варто було б уникати", - вважає Т.ХАММАРБЕРГ.

Крім того, на його думку, усі затримані екс-урядовці не отримали належної медичної допомоги у слідчому ізоляторі. "Я думаю, що було недостатньо турботи про стан здоров’я, якщо казати про ці конкретні випадки. Передусім це стосується колишнього міністра внутрішніх справ ЛУЦЕНКА та колишнього виконувача обов’язків міністра оборони ІВАЩЕНКА. В обох випадках, як я чув, є велика стурбованість щодо їхнього стану здоров’я, і була дискусія, чи вони могли користуватися послугами своїх попередніх лікарів, чи повинна бути інша система. Це дуже сумно. Особливо під час досудового затримання потрібно абсолютно піклуватися про здоров’я затриманих. І я думаю, це ще одна причина, чому вони не повинні перебувати в ув’язненні", - зазначив комісар Ради Європи з прав людини.