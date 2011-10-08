Томенко: про присутність під Печерським судом говоримо не тому, що так хочемо

Представники опозиції побоюються можливих провокацій з боку міліції під стінами Печерського районного суду Києві 11 жовтня під час винесення вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це в ефірі 5-го каналу заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

"Коли ми сьогодні говоримо про нашу присутність біля Печерського суду, це не тому, що ми так дуже хочемо. Ми боїмося провокацій з боку міліції. І ми знаємо, що люди достатньо емоційно налаштовані", - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час він запевнив, що спеціально представники опозиції не звозитимуть людей з регіонів для участі в мітингу 11 жовтня під судом. "Ми не звозимо людей, але ми знаємо, що і партійні структури і громадські організації, переживаючи за ситуацію, збираються приходити. Я думаю, велика кількість людей буде, бо подія - не пересічна", - сказав М.ТОМЕНКО.