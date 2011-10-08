Адвокат: Мельниченко дізнався, що його хочуть прибрати, і заліг на дно

Колишній майор держохорони Микола Мельниченко зник, і зв`язку з ним немає. Про це повідомив його адвокат Микола Неділько, повідомляють Подробности з посиланням на газету "Сегодня".

За версією захисника, зникнення може бути пов`язане з погрозами життю і здоров`ю не тільки Мельниченка, але і його найближчому оточенню, які мали місце в кінці вересня.

"Сам Микола отримав кілька серйозних попереджень про те, що його хочуть прибрати, і ці повідомлення не були позбавлені підстав", - говорить Неділько.

"Він став помічати за собою зовнішнє стеження, причому стеження зухвало демонстративне, нахабне, "топтуни" і не думали ховатися. Мельниченко повідомив в міліцію, але йому сказали, що таких номерів у базі даних немає і вони нібито крадені", - розповів адвокат.

"Поряд з будинком, де живе Микола, було знайдено вибуховий пристрій, закамуфльований під старий радіоприймач. Хто його там встановив, теж залишилося загадкою", - зазначив Неділько.

На автомобілі адвоката, за його словами, виявлені корпуси двох електронних радіомаячків, прикріплених за допомогою магнітів. Прокололи колеса в машині іншого адвоката, Павла Сичова.

"Все це дуже насторожувало і викликало виправдане занепокоєння Мельниченка. Він подав заяву в Генпрокуратуру, але ходу їй не дали", - сказав Неділько.

Він розцінює ці події як спробу тиску на Мельниченка в контексті "справи Кучми".

"Чим ближче суд, тим більше тиск на Миколу. У нас є інформація, що Мельниченка можуть усунути двома способами: інсценувавши вбивство, за однією версією, як помсту васильківських терористів, яких він активно викривав, а за іншою - як суїцид, використавши вже накатану схему, як було з екс-главою МВС Юрієм Кравченком, який стріляв у себе двічі", - сказав адвокат.

"На всякий випадок заявляю - Микола не носить із собою ніякої зброї і навіть на короткий час намагається не залишатися один, навіть вночі", - додав він.

Де зараз його підзахисний, в Україні чи за її межами, Неділько не знає.

"Якби Микола не з`являвся до слідчого і ігнорував повістки, його оголосили б у розшук, але нас нікуди не викликали", - зазначив адвокат.

За даними джерела "Сегодня" з оточення екс-майора, він знаходиться в Західній Європі.