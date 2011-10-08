Карпачова сама надавала заступниці Тігіпка першу допомогу

Заступника міністра соціальної політики Лідію ДРОЗДОВУ, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді у Рівненській області, планують виписати з лікарні у понеділок, 10 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

У повідомленні нагадується, що ДТП сталося, коли колона автомашин у супроводі працівників Державтоінспекції поверталася до Рівного з відкриття у Дубровицькому районі територіального центру соціального обслуговування інвалідів та літніх людей 7 жовтня.

Омбудсман повідомила, що автомобіль, в якому вона їхала, не потрапив в аварію.

«Машина, в якій я їхала, уникла лобового зіткнення із автомобілем, що на підвищеній швидкості вилетів на зустрічну смугу, – повідомила Н.КАРПАЧОВА. – На жаль, наступна автівка, в якій їхала заступник міністра праці і соціальної політики Лідія ДРОЗДОВА, намагаючись уникнути цього зіткнення, опинилася в кюветі і перевернулася. Разом із головою Рівненської обласної держадміністрації Василем БЕРТАШЕМ, мешканцями села Яринівки ми надали потерпілим першу допомогу. Хочу подякувати медикам, які оперативно прибули на місце пригоди».

Чотирьох потерпілих доправили до Рівненської обласної лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Головний лікар Володимир КИСІЛЬ постійно інформує Омбудсмана про стан здоров’я потерпілих.

Очікується, що 10 жовтня заступника міністра Л.ДРОЗДОВУ, якій діагностували забиття хребта, випишуть з лікарні, сказано у повідомленні.

Немає загрози здоров’ю вагітної жінки, яка їхала в зустрічній машині і дуже перелякалась.

Омбудсман сподівається на ретельне й об’єктивне розслідування обставин ДТП, зокрема, дій працівників Державтоінспекції щодо попередження аварійної ситуації під час руху автоколони, а також встановлення особи водія хури, який не виконав вимог головної машини супроводу ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області оприлюднив інформацію про те, що 7 жовтня водій автомобіля «Опель-Вектра», 33-річний рівнянин, рухаючись у напрямку міста Сарни, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя, де його легковик занесло і розвернуло на зустрічну смугу. Там у цей момент рухався кортеж автомобілів, який супроводжував заступника міністра соціальної політики України Л.ДРОЗДОВУ.

Високопосадовець поверталася на автомобілі «Мазда 6» з відкриття територіального центру для обслуговування одиноких непрацездатних, престарілих громадян у селі Висоцьк Дубровицького району та амбулаторії сільської практики з денним стаціонаром у селі Милячі Дубровицького району.

Л.ДРОЗДОВУ та водія із травмами різних ступенів тяжкості доставили в Рівненську обласну клінічну лікарню.

Міліція проводить слідчі дії за фактом ДТП.