Євродепутат: Чому Тимошенко за гратами?

Голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Павел КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) вважає, що ЄС має надати Україні перспективу членства, щоб стимулювати українську владу проводити серйозні реформи.

Про це П.КОВАЛЬ заявив в ефірі Радіо «Свобода».

«Якщо ми хочемо від України, щоб вона зробила дуже серйозні реформи – перспектива членства має бути. Тому що ніяка влада не зможе зробити серйозних реформ, якщо не може сказати відкрито українським громадянам, що врешті-решт вони можуть отримати такі ж можливості жити в Європі. Це, звичайно, моя особиста позиція, але вона не набагато відрізняється від офіційної польської позиції. Я не маю сьогодні повноважень, щоб сказати офіційну польську позицію. Але для мене очевидно, це витікає із того, що відбувалося у Польщі, коли ми вирішили іти в Євросоюз, що якщо хтось хоче відразу асоціюватися, потім ввійти повністю в Євросоюз, повинен зробити багато серйозних реформ. Я знаю, що сьогодні громадяни України в принципі не розуміють, що це означає, але врешті-решт будуть питати», - зазначив євродепутат.

За його словами, в польській угоді про асоціацію у 1991 році також не було відзначено європейську перспективу. «І польський міністр закордонних справ додав односторонню декларацію, в якій написав, що Польща очікує, що зрештою отримає повне членство в Євросоюзі. Я б хотів, звичайно, щоб була гарантія членства для України», - зауважив П.КОВАЛЬ.

Він додав, що договір про асоціацію Польща підписувала 1991 року, а в Євросоюз увійшла через 13 років по тому. «Це дуже складний процес», - наголосив євродепутат.

Водночас П.КОВАЛЬ підкреслив, що польський договір про асоціацію не був наскільки «глибоким», як договір про асоціацію в Україні. «Ви знаєте, в принципі ця економічна частина договору про асоціацію є вже як членство. Я маю на увазі договір про зону вільної торгівлі», – сказав він.

За словами євродепутата, договір про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС «йде дуже глибоко», він стимулюватиме проведення серйозних реформ.

Разом із тим, П.КОВАЛЬ наголосив, що «європейська перспектива України – це не лише економіка, але політика і демократичні стандарти». «І коли так відбувається, що колишній прем’єр-міністр знаходиться за ґратами, в тюрмі – це, звичайно, цікаво всім. Чому? Що сталося? – Такі питання дуже часто ставляють депутати в Європарламенті. Усім цікаво, чому колишній прем’єр-міністр в принципі без корупційних проблем сидить в тюрмі», - сказав він.