Турчинов обіцяє «адекватну відповідь» на обвинувальний вирок Тимошенко

У партії «Батьківщина» не беруться прогнозувати, яким буде судовий вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник головипартії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Прогнозувати це рішення не може ніхто. Прогнозувати рішення не зможе навіть суддя КІРЄЄВ», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ висловив переконання, що написаний вирок для Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ отримає в Адміністрації Президента в останню мить.

Водночас О.ТУРЧИНОВ висловив переконання, що підстав для обвинувального вироку немає. «Підстав у них продовжувати перебування ТИМОШЕНКО за гратами стільки ж, скільки для введення військового стану в Україні», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ запевнив, що якщо влада перейде межу закону та винесе обвинувальний вирок, то реакція прихильників Ю.ТИМОШЕНКО буде адекватною. «По суті, це буде фактично введення в Україні надзвичайного стану… Наша відповідь буде адекватною», - сказав він, не уточнивши, що саме має на увазі під адекватними діями.

На запитання, наскільки є імовірним помилування для Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Помилування може бути для людини, яка порушила закон, а Ю.ТИМОШЕНКО цього не робила».

Він також наголосив, що для «Батьківщини» неприйнятним є і варіант адміністративного покарання для Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вона не вчиняла протиправних дій.

Він додав, що влада, шукаючи варіанти виходу із ситуації, мала б зберегти своє обличчя, повністю закривши справу проти Ю.ТИМОШЕНКО. «Своє обличчя потрібно зберігати, не порушуючи Конституцію і не роблячи тотальної корупції в Україні», - сказав О.ТУРЧИНОВ.