Томенко розповів, чому влада поспішає ухвалити виборчий закон

Влада поспішає з ухваленням виборчого закону, оскільки розуміє, що в парламенті наступного скликання за умов збереження пропорційної системи не зможе сформувати більшість.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи реєстрацію у ВР відповідного законопроекту.

«Реєстрація цього законопроекту свідчить про те, що влада прекрасно розуміє, що в умовах збереження пропорційної системи ті партії від влади, які пройдуть до Верховної Ради, не зможуть сформувати більшість», - вважає він.

За словами віце-спікера, соціологічні дослідження, які були проведені останнім часом, зафіксували падіння рейтингу пропрезидентських фракцій та партій, та зростання рейтингу опозиції.

«Іде намагання, незважаючи на те, як проголосує суспільство, зберегтися при владі за допомогою залучення грошей та адмінресурсу в мажоритарних округах», - додав М.ТОМЕНКО.

Він переконаний, що в разі ухвалення закону про вибори народних депутатів за змішаною системою проведення виборів в Україні не матиме сенсу, оскільки за рахунок мажоритарної складової позиція суспільства буде фактично ревізована.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, депутати від більшості зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про вибори народних депутатів України.

Текст законопроекту на сайті парламенту не оприлюднено.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 10 жовтня, Міністерство юстиції передало до Венеціанської комісії остаточний проект закону про вибори народних депутатів, який було доопрацьовано з урахуванням попередніх рекомендацій, наданих цією міжнародною експертною організацією. За словами голови Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, 14-15 жовтня відбудеться засідання Венеціанської комісії, під час якого будуть затверджені остаточні експертні висновки щодо проекту закону про вибори народних депутатів України.

Законопроект суттєво змінює виборче законодавство, зокрема, вводить пропорційно-мажоритарну систему.

О.ЛАВРИНОВИЧ також заявив, що Верховна Рада не прийматиме новий закон про вибори до отримання офіційного висновку Венеціанської комісії щодо остаточного його варіанту.