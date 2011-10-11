Більшість журналістів не пускають навіть на подвір’я Печерського суду

Станом на 8.20 більшість представників ЗМІ не можуть потрапити не лише до приміщення Печерського райсуду Києва, а навіть до подвір’я суду.

Як передає кореспондент УНІАН, представники спецпідрозділу МВС «Беркут» заблокували усі входи до подвір’я Печерського райсуду, де сьогодні о 9.00 суддя Родіон КІРЄЄВ почне зачитувати вирок у справі щодо перевищення екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

На усі запитання журналістів, коли їх будуть пропускати на засідання суду, правоохоронці відмовчуються.

Зараз журналісти намагаються обійти усі кордони, однак їм перешкоджають працівники міліції.

До двору Печерського райсуду не пропускають і народних депутатів.

Уздовж Хрещатика поблизу суду стоять автобуси з міліцією.