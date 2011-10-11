Біля суду - сутичка між міліцією і прихильниками Тимошенко

Біля центрального входу до Печерського райсуду Києва виникла сутичка між міліцією та прихильниками екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО намагалися відтіснити спецпідрозділ «Беркут» металевою огорожею, яка відділяє їх від міліції. Втім міліція запобігла цьому.

Зараз біля другого в’їзду до суду сконцентрувалася значна частина співробітників міліції.

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО продовжують спроби відтіснити міліцію, штовхаючи її, кидають пластикові стільці.