Армія РФ фактично залишалась без зв’язку після відключення Starlink, – Федоров

Здатність окупаційних військ передавати відео-сигнал у реальному часі впала в 11 разів.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив як вплинуло на російські загарбницькі війська позбавлення можливості використовувати Starlink на території України. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає Федоров, завдяки відключенню сигналу для російських терміналів Starlink можливість передачі відео в режимі реального часу впала в 11 разів, тоді як радіочастотні перехоплення значно зросли.

"Ми фактично позбавили Росію зв’язку", - наголосив Федоров.

Міністр оборони нагадав, що з компанією SpaceX були проведені численні обговорення.

"Це питання не лише технологічної адаптації Росії, але й також це запобігання використанню агресором Західних технологій проти цивільного населення", - повідомив Федоров.

Відключення Stralink в Україні

Як повідомляв УНІАН, компанія SpaceX вжила екстрених заходів, аби унеможливити використання терміналів супутникового зв'язку Starlink на російських безпілотниках.

Видання New York Post з посиланням на представників розвідки США та України повідомляло, що відключення терміналів Stralink призвело до того, що втрати Росії в особовому складі досягли найвищого рівня за весь час повномасштабного вторгнення.

