У Мілані затримали росіянку, яка вдруге проникла на літак без квитка

Під час понад семигодинного польоту персонал авіакомпанії виявив, що жінка була на борту без квитка.

В італійському місті Мілан затримали росіянку, яку підозрюють у проникненні на літак без квитка. Минулого року її вже судили за такий самий злочин. Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах, у середу ввечері росіянка Світлана Далі прослизнула повз співробітників авіакомпанії в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті на борт літака United Airlines.

За даними FlightAware, Boeing 777-200, який має 364 місця, вилетів з Ньюарка о 17:51 за східним часом. Під час понад семигодинного польоту персонал авіакомпанії виявив, що Далі була на борту без квитка.

Коли літак приземлився в Мілані о 7:09 ранку в четвер, її затримали правоохоронці.

"Безпека та охорона – наші головні пріоритети. Ми розслідуємо цей інцидент і співпрацюємо з відповідними органами", - йдеться у заяві United Airlines.

ФБР у Ньюарку повідомило CNN, що їм відомо про "ймовірну безбілетницю".

"Ми співпрацюємо з Адміністрацією аеропорту та TSA над цим відкритим розслідуванням", – заявила речниця ФБР Емілі Молінарі.

Це вже не перший подібний інцидент з росіянкою. У листопаді 2024 року Далі потрапила без квитка на борт літака, що прямував з Міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді до паризького аеропорту імені Шарля де Голля.

На відеозаписі з камер спостереження, опублікованому після її арешту, було видно, як жінка обходить співробітника аеропорту, який відповідає за контрольно-пропускний пункт екіпажу, та йде разом зі співробітниками авіакомпанії повз станцію, де мали перевірити її посвідчення особи та посадковий талон.

Біля воріт, натягнувши на голову сіру толстовку, Далі стала посеред, здавалося, родини, яка подорожувала разом, і непомітно пройшла повз контролера.

Як тільки вона піднялася на борт літака, то деякий час, очевидно, ховалася у кімнаті туалету, щоб не потрапляти в поле зору екіпажу, але зрештою її виявили і затримали після прибуття до Парижа.

Далі повернули до Сполучених Штатів і вона постала перед федеральним судом у Брукліні, де призначений судом адвокат виступав за її звільнення. Жінку заарештували та утримували під вартою понад сім місяців, доки її не засудили за незаконну посадку на паризький рейс. Згодом її засудили до певного терміну позбавлення волі.

Під час оголошення вироку Далі заявила, що, на її думку, її хтось отруїв, і через російського перекладача сказала, що "всі ці дії були вжиті для того, щоб врятувати мені життя".

Під час суду прокурори розповіли, що росіянка щонайменше двічі намагалася сісти на рейси без документів. За два дні до того, як їй вдалося сісти в літак до Парижа, жінка намагалася проникнути на борт іншого літака в штаті Коннектикут. А в лютому 2024 року агенти митної та прикордонної служби США виявили її, коли вона ховалася у ванній кімнаті в охоронюваній зоні міжнародного аеропорту Маямі.

Страйк в Європі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині протягом двох днів прогнозують серйозні перебої в роботі громадського транспорту через загальнонаціональний страйк, оголошений профспілкою державного сектору Verdi.

Профспілка закликала працівників транспорту припинити роботу у п’ятницю, 27 лютого, та суботу, 28 лютого, вимагаючи покращення умов праці та підвищення заробітної плати.

Очікується, що страйк зачепить автобуси, трамваї та приміські потяги, які обслуговують понад 100 транспортних компаній по всій країні. Участь у протесті можуть взяти близько 100 тисяч працівників, зокрема у великих містах, таких як Берлін і Гамбург.

