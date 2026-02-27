Через ракетну атаку Бєлгород залишився без світла, тепла і води

Ракетами було уражено електропідстанцію "Фрунзенська" та Бєлгородську ТЕЦ.

Ввечері, 26 лютого, по російському Бєлгороду було завдано ракетного удару. Після вибухів в місті та найближчих населених пунктах зникли електроенергія, водопостачання та тепло. Про це повідомив в Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков.

За даними місцевих жителів, місто було обстріляно близько 23:50 за місцевим часом. Зі слів очевидців, в районі Бєлгорода було зафіксовано близько десяти вибухів. Зазначається, що ракетами було уражено електропідстанцію "Фрунзенська" та Бєлгородську ТЕЦ.

Як зазначив Гладков, внаслідок обстрілу в місті понад 50 тисяч людей лишаються без світла. Відновити частині споживачів його обіцяють до кінця дня. Він додав, що по місту було завдано ударів з використанням 12 засобів ураження.

Відео дня

Удари по Бєлгороду: що відомо

Зазначимо, що Бєлгород регулярно скаржаться на атаки Сил оборони України. Зокрема в місті ввели відключення світла після атаки 19 лютого. Тоді ж у жителів міста зникло й опалення.

В середині лютого Гладков заявляв, що жителі Бєлгорода залишилися без опалення та гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону. Він також назвав пошкодження внаслідок обстрілів "дуже й дуже серйозними".

