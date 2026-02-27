На вершині Евересту не можна зварити яйця, як би ви не намагалися: причина багатьох здивує

Навіть кипляча каструля на Евересті залишить вас з сирим сніданком.

Ви можете зварити яйця майже скрізь на планеті, але тільки не в найвищій точці Землі над рівнем моря. Можливо, це не найнагальніша ваша турбота, але закони, що стоять за цим фактом, впливають на приготування їжі та напоїв у багатьох місцях по всьому світу. Ці закони неможливо обійти, тому що в нашому всесвіті ми підкоряємося законам термодинаміки – а проти них краще не ставити.

То що ж Еверест має проти яєць? Проблема полягає в атмосферному тиску, пише IFL Science. На рівні моря вода закипає при 100°C. Це точка кипіння, але насправді це зовсім не "точка". При зміні тиску ця точка перетворюється на лінію. Чим вище ви знаходитесь над рівнем моря, тим нижча температура, необхідна для закипання води.

Для приблизного розрахунку можна використовувати правило: на кожні 300 метрів підйому температура кипіння падає приблизно на 1°C. Місто Ла-Рінконада – найвище постійне поселення в світі, розташоване на висоті близько 5052 метрів. Там вода закипає при 82,8°C. Цього все ще достатньо для яєць, але вже нижче ідеальної температури для приготування кави (хоча заварити її все ж можна).

Вершина Евересту значно вища за Ла-Рінконаду. Вона знаходиться на висоті 8849 метрів над рівнем моря, і атмосферний тиск там становить лише третину від нормального. Отже, температура кипіння води там падає до 68°C. Цього температури все ще достатньо, щоб отримати серйозні опіки, але вже замало для того, щоб повністю приготувати яйце.

Справа в тому, що яєчний білок і жовток складаються з різних речовин, і їх білки коагулюють (згортаються) при різних температурах. Білок на 54% складається з овальбуміну, який не згортається до досягнення 80°C, а жовтку потрібно як мінімум 70°C, щоб затвердіти. Температури киплячої води на вершині просто не вистачить, щоб отримати нормальне варене яйце.

Якщо ви перебуваєте на вершині Евересту і вам будь-що-будь потрібно варене яйце, єдине рішення – поклонитися термодинаміці і використовувати скороварку. Цей метод приготування підвищить температуру кипіння за рахунок збільшення тиску всередині посудини.

