Чи запрацює Дарницька ТЕЦ до наступної зими: в уряді відповіли, чому не почався ремонт

Міністерство чекає на пропозиції влади Києва.

Міністерство розвитку громад та територій чекає від власників Дарницької ТЕЦ та влади міста Києва пропозицій щодо відновлення зруйнованої теплоелектроцентралі. Про це у коментарі УНІАН заявив заступник міністра Костянтин Ковальчук.

"Ми чекаємо від власників, від міста пропозиції щодо відновлення, готові працювати з міжнародними партнерами для покриття витрат на обладнання. Або, можливо, буде ініційована державна допомога", - зазначив заступник міністра.

Говорячи про можливість відновлення ТЕЦ до початку опалювального сезону, заступник міністра повідомив, що відомство очікує на завершення дефектації, тобто процесу технічної оцінки технічного стану обладнання ТЕЦ з метою виявлення несправностей, зносу чи пошкоджень.

"Ми готові максимально сприяти і обладнанням, і ремонтними силами, і фінансами допомагати, але наразі конкретної інформації чекаємо від міста", - зазначив Ковальчук.

Він додав, що, за даними відомства, у Києві є резерв котелень та інших альтернативних джерел теплопостачання, які можна використати для опалення. Заступник міністра додав, що чекає на інформацію стосовно їхньої кількості від міської влади.

"Це дозволить зменшити кількість необхідного додаткового обладнання (для теплопостачання, – УНІАН)", - підсумував Ковальчук.

Внаслідок російської атаки 3 лютого Дарницька ТЕЦ припинила роботу, залишивши частину киян без опалення.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував, що на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібно до трьох років і близько 700 мільйонів євро.

