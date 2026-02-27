Найгірші часи за 20 років: головний автовиробник Росії впав у депресію

Наприкінці грудня "АвтоВАЗ" знизив ціни на автомобілі Lada Aura і Lada Largus.

Початок 2026 року став найгіршим для російського авторинку за останні 20 років. Про це з посиланням на директора з продажу та маркетингу компанії "АвтоВАЗ" Дмитра Костроміна повідомляє The Moscow Times.

"Ми робили прогнози, як почнеться 2026 рік. На жаль, він почався ще гірше, ніж ми прогнозували. На мій погляд, це, напевно, найгірші січень-лютий за останні 20 років ведення статистики", – наводить агенція слова представника "АвтоВАЗу".

За його словами, єдиним позитивним моментом є те, що в поточному році у виробників не завантажені склади. Топ-менеджер компанії визнав, що "без креативних ідей цей ринок, напевно, не витягнути".

Раніше агенція "Автостат" повідомила про зниження реєстрацій легкових Lada в січні на 28,7% рік до року, до 19,7 тис. одиниць. Загальний обсяг авторинку в минулому місяці оцінювався в 80,6 тис. одиниць, що на 9,5% менше в порівнянні з тим же місяцем роком раніше.

Глава "АвтоВАЗу" Максим Соколов зазначив, що і в лютому продажі Lada йдуть погано. В результаті компанія знизила план продажів на місяць на 15% (трохи більше 20 тис. машин).

У Росії висловлюють надію, що зростання продажів нових машин почнеться в другому півріччі, так що вдасться повторити торішній результат.

До цього "АвтоВАЗ" прогнозував, що в Росії в поточному році продадуть 1,5 млн легкових машин і легких вантажних автомобілів, що на 7% більше показника 2025-го. Сама компанія збиралася збільшити продажі на 9% рік до року – до 370 тис. авто.

Наприкінці грудня "АвтоВАЗ" знизив ціни на Lada Aura і Lada Largus, які подешевшали на 14% і 3,8% відповідно.

Разом з тим прайси на популярні моделі зросли. Так, Lada Granta подорожчала на 1,9%, а Lada Iskra – на 1,8%. Ціни на автомобілі сімейства Vesta не змінилися і склали 1,5 млн рублів (близько 19 400 доларів).

Авто в Росії – останні новини

Улітку 2025 року стало відомо, що "АвтоВАЗ" вирішив скоротити робочий тиждень з п'яти днів до чотирьох через кризу на ринку. За даними The Moscow Times, з 1 січня 2026 року компанія повернулася до п'ятиденного робочого тижня і збільшила виробничий план до 400 тисяч машин. Стільки ж компанія виробила в 2025-му. У 2024 році випуск становив понад 525 тис. авто.

Труднощі переслідують не лише російських виробників легкових машин. Раніше у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російські виробники вантажівок зазнали поразки на внутрішньому ринку, тоді як китайські бренди зайняли понад половину продажів в РФ.

