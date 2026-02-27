Сигнал тривоги: відходи з ноутбуків і смартфонів знайшли в мозку дельфінів

Забруднення передається через харчовий ланцюг та загрожує нервовій системі.

Хімічні речовини з побутової електроніки накопичуються в мозку дельфінів і морських свиней в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як пише The Independent, про це йдеться у новому дослідженні, автори якого закликають до термінового посилення регулювання у сфері електронних відходів.

Йдеться про рідкокристалічні мономери (LCM) - хімічні компоненти екранів ноутбуків, телевізорів і смартфонів, які контролюють проходження світла через дисплеї. Через масове використання електроніки ці сполуки вважаються стійкими забруднювачами довкілля, однак їхній вплив на морських тварин досі залишався недостатньо вивченим.

Дослідження, результати якого опубліковані в Environmental Science & Technology, показало, що LCM накопичуються в тканинах дельфінів і морських свиней, зокрема в жировій тканині, м’язах і навіть у мозку, що свідчить про їхню здатність долати гематоенцефалічний бар’єр.

Відео дня

"Це сигнал тривоги. Хімікати, які забезпечують роботу наших пристроїв, уже проникають у морські екосистеми. Ми повинні діяти зараз, щоб скоротити обсяги електронних відходів і захистити здоров’я океану та, зрештою, самих себе", - заявив один з авторів дослідження Юхе Хе.

За словами доктора Хе, LCM із повсякденної електроніки - це не просто забруднення, а речовини, що накопичуються в мозку зникаючих видів морських ссавців.

Зазначається, що раніше дослідження вже вказували на ризики LCM для здоров’я людей і деяких водних організмів, однак механізм їх поширення харчовими ланцюгами залишався неясним.

У новій роботі вчені проаналізували зразки тканин індо-тихоокеанських горбатих дельфінів і безплавникових морських свиней, зібрані в Південно-Китайському морі у 2007–2021 роках – ключовому середовищі існування цих зникаючих видів.

Було перевірено 62 типи LCM. У тканинах морських ссавців виявили чотири основні сполуки, які раніше знаходили у дрібній рибі та безхребетних. Це свідчить, що токсини потрапляють до організму через їжу, а не безпосередньо з води.

"Джерелом більшості знайдених LCM, імовірно, є телевізори та комп’ютерні екрани, меншою мірою – смартфони", - вважають науковці.

Лабораторні тести показали, що ці хімічні речовини змінюють активність генів у клітинах дельфінів, впливаючи на процеси відновлення ДНК і поділ клітин.

Автори зазначили, що LCM можуть становити ризик для нервової системи та інших органів морських ссавців, і закликали до подальших токсикологічних досліджень та оцінки можливих наслідків для здоров’я людини.

Отримані результати підкреслюють необхідність термінових регуляторних заходів і вдосконалення системи утилізації електронних відходів, наголосили дослідники.

Шкода смартфонів для здоров'я

Нагадаємо, на думку науковців, зайвий час, проведений у туалеті за прокручуванням смартфона, може спричинити непередбачені наслідки для здоров'я. За словами дослідників, люди, які використовують смартфон під час сидіння на унітазі, частіше страждають на геморой, ніж ті, хто цього не робить. Це захворювання є серйозною і дорогою проблемою, зокрема в США, де від нього страждають мільйони людей. Геморой виникає, коли вени в анусі або прямій кишці набрякають і подразнюються, що може призвести до болю і кровотечі. Лікарі давно підозрюють, що занадто довге перебування в туалеті може сприяти цьому.

Вас також можуть зацікавити новини: