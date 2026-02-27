Експрем'єр Британії став радником Зеленського, - The Independent

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак почав консультувати український уряд з питань економічного відновлення.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак почав консультувати український уряд з питань економічного відновлення, оскільки Київ прагне відновити свій енергетичний сектор до наступної зими, повідомляє The Independent.

Видання пояснює, що документи, оприлюднені в п'ятницю незалежним радником з питань міністерських стандартів, свідчать, що колишній прем'єр-міністр Британії прийняв неоплачувану посаду в Міжнародній консультативній раді президента України Володимира Зеленського з питань економічного відновлення України.

Очікується, що консультативна рада надасть групу експертів для надання консультацій як Зеленському, так і його економічному раднику, колишньому віце-прем'єр-міністру Канади Христі Фріланд.

Як зазначає видання, Сунак сказав, що для нього було "честю" підтримувати Україну на посаді прем'єр-міністра. Він похвалив лідерство Зеленського та український народ за те, що вони продемонстрували "таку хоробрість, таку силу, таку винахідливість у своєму опорі в цій війні".

"Захід потребує сильної України, а сильна Україна потребує сильної економіки. Тому я дуже радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічного відновлення. Я впевнений, що Україна – з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій – може стати однією з найдинамічніших економік Європи", - додав колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

Він висловив впевненість, що з їхньою допомогою Україна стане безпечною.

"Ми можемо допомогти побудувати сильну і безпечну Україну, яка стане наріжним каменем більш безпечної і процвітаючої Європи", - додав Сунак.

За даними видання, колишній прем'єр Британії в четвер, 26 лютого, взяв участь у першому засіданні ради разом з іншими міжнародними діячами, включаючи президента Світового банку Аджая Бангу та президента Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Додається, що в засіданні також взяли участь представники таких компаній, як Siemens, BlackRock, Citigroup та ArcelorMittal.

Як йдеться в дописі президента України в соцмережі Х, група обговорила "посилення енергетичної стійкості України" напередодні наступної зими, а також "ширші можливості для інвестицій", зокрема в оборонну промисловість країни.

Видання підкреслює, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України стали серйозною проблемою протягом останніх місяців. Київ звинувачує Москву в спробах "використовувати як зброю" холод у країні, де температура регулярно опускається значно нижче нуля.

"Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими, наша країна живе. Ми відкриті для партнерства, спільних проєктів, інвестицій, які підтримають наш народ і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України", - заявив Зеленський.

В статті йдеться, що роль Сунака як радника України є останньою в низці призначень після закінчення прем'єрства. Залишаючись депутатом від Річмонда і Норталлертона, Сунак почав працювати радником Goldman Sachs, Microsoft і компанії Anthropic, що займається штучним інтелектом.

