Україна та РФ домовилися про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Рівень радіації в районі Запорізької атомної електростанції перебуває в межах норми.

Україна та Російська Федерація домовилися про локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб забезпечити необхідний ремонт резервних ліній електропередач. Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х.

Зазначається, що наразі діє ще одне місцеве перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, яке має на меті відновлення резервного електропостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ.

"Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ для ремонтних бригад", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У агентстві Reuters додали, що, за словами російських чиновників, одна із зовнішніх ліній електропередач все ще працює, а ремонт іншої займе щонайменше тиждень. При цьому рівень радіації в районі Запорізької атомної електростанції перебуває в межах норми.

Найбільша в Європі атомна електростанція перебуває під російською окупацією з початку війни в 2022 році. Наразі ЗАЕС не виробляє електроенергію і залежить від зовнішнього електропостачання, щоб охолоджувати ядерні матеріали та уникнути катастрофи.

Контроль над Запорізькою АЕС - ключовий пункто у переговорах між Україною та РФ щодо врегулювання війни. Київ запропонував передати управління АЕС Україні і США, але Росія проти.

В січні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Росія не має можливості утримувати Запорізьку атомну електростанцію в належному стані.

20 лютого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу ще 10 лютого "імовірно в результаті військових дій". За його словами, найбільша в Європі станція тепер працює тільки від зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська".

