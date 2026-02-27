Фігуранта справи про корупцію на будівництві авіаційних укриттів взяли під варту

Заарештований може вийти на волю, сплативши майже 7 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Як повідомляє Радіо Свобода, його відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави понад 6,9 млн гривень.

Зазначається, що підозрюваний не став коментувати звинувачення. Його захист також відмовився від коментарів.

Корупція під час будівництва укриттів для літаків: деталі справи

Цього тижня було затримано командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та очільника Управління Служби безпеки України у Житомирській області за підозрою у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

За даними джерел УНІАН в правоохоронних органах, СБУ затримала Командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаниченка.

Фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. За матеріалами справи, йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

У травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн. Перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі. Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Обох фігурантів затримали під час передачі їм 320 тисяч доларів.

