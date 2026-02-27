В Єврокомісії відповіли, чи скасують тимчасовий захист для українських чоловіків

Йдеться про чоловіків призовного віку.

Питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС, і цього року не очікується жодних змін до відповідного положення. Про це речник Європейської комісії Маркус Ламмерт заявив на брифінгу в Брюсселі сьогодні, 27 лютого, повідомляє Укрінформ.

"Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року", - цитує видання Ламмерта.

Він пояснив, що з цієї причини до березня 2027 року відповідні правила залишатимуться чинними.

Проблема повернення чоловіків в Україну

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю Чеському радіо президент України Володимир Зеленський висловив своє ставлення до того, що багато українських чоловіків перебувають за кордоном у той час, як армія потребує підсилення.

Він зазначив, що мільйони людей виїхало з України і це є велике випробування.

Що ж до можливості посилення армії, то президент заявив, що дуже хотілося б допомогти тим військовим, які на фронті, у яких через те, що іноді бракує хлопців, немає ротації.

У січні 2026 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та проходили службу, пов'язавши це з питанням безпеки.

На його думку, Україна повинна це забезпечити, аби молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції.

