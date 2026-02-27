Одна з країн ЄС готова врятувати Орбана і Фіцо від нафтового голоду, - Reuters

Трубопровід "Адрія" може транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік для потреб Угорщини та Словаччини.

Хорватія може постачати нафту до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Адрія", щоб компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба". Загреб веде переговори з Будапештом, Братиславою та Європейською комісією, пише Reuters.

"Хорватія є сусідом, партнером і другом, який забезпечує енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економік Угорщини та Словаччини", - зазначив хорватський прем'єр-міністр Андрій Пленкович.

За його словами, трубопровід "Адрія" може транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік, що достатньо для повного задоволення потреб Угорщини та Словаччини.

Трубопровід "Дружба" - головні новини

16 лютого у звʼязку з припиненням транзиту російської нафти через Україну нафтопроводом "Дружба" в напрямку Угорщини та Словаччини ці країни звернулися до Хорватії з проханням схвалити транзит російської нафти в обхід України. Там пропонували транспортувати пальне трубопроводом "Адрія" на тлі проблем із "Дружбою".

При цьому 18 лютого у відповідь на припинення транзиту російської нафти через "Дружбу" прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії для України. Також в Угорщині та Словаччині тоді заявляли, що ними нібито було припинено експорт дизелю в Україну.

24 лютого президент Володимир Зеленський підкреслив, що відповідальність за пошкодження нафтопроводу "Дружба" лежить на Росії, а не на Україні. Президент України порадив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вести розмову з Москвою.

