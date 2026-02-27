Україна – головний ворог: The Guardian розкрив, як Орбан намагається втримати владу в Угорщині

На тлі втрати рейтингу Орбан посилює критику в бік України.

Чинний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй передвиборчій програмі намагається переконати населення, що найбільшою загрозою для країни є не погіршення соціальних послуг, зростання вартості життя чи економічна стагнація, а Україна. Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що перед виборами у 2018 році Орбан намагався залякати населення проблемами з міграцією. У 2022, через пʼять тижнів після повномасштабного вторгнення РФ, він спекулював на темі того, що опозиція нібито відправить угорські війська в Україну. Зараз же, коли Орбан стикається з найбільшим викликом від колишнього однопартійця Петера Мадяра, чинний прем'єр намагається використовувати тему України.

В останні дні, як зазначає видання, його кампанія вийшла за межі країни. Зокрема, це стосується скандалу з нафтопроводом "Дружба", через який Угорщина отримує нафту з Росії. Будапешт вимагає відновити постачання цим шляхом і на тлі цього вже відмовився схвалити останній пакет санкцій ЄС і кредит для України на суму 90 млрд євро.

На тлі того, що більшість незалежних опитувань свідчать про значну перевагу партії Мадяра "Тиса", Орбан посилює критику України. Зокрема цього тижня він заявив, що відправляє війська для захисту інфраструктури Угорщини від України. Вже наступного дня він опублікува відкритий лист до Зеленського, в якому звинуватив українського президента в тому, що він намагається змусити вступити Угорщину у війну проти РФ.

Директор Policy Solutions Андраш Біро-Надь зазначив, що зосередженість Орбана на Україні перетворило вибори на питання "двох конкуруючих наративів". З одного боку Орбан, який акцентує на загрозах втягнення Угорщини у війну, з іншого боку - Мадяр, який робить акценти на стримуванні зростання вартості життя, поліпшенні соціальних послуг та боротьбі з корупцією.

"Орбан має величезну медіаімперію, а також безмежні ресурси, за допомогою яких він може донести свої повідомлення до угорського народу. Тому я б не недооцінював здатність Орбана формувати політичний порядок денний", – сказав Біро-Надь.

Він додав, що Орбану вже вдалося змінити думку угорців. Якщо раніше вони підтримували передачу допомоги Україні, то зараз перейшли до її заперечення. Також Орбану вдалося перетворити Володимира Зеленського на одного з найнепопулярніших світових політиків в Угорщині.

"За останні чотири роки Орбан не зміг зробити Росію чи Путіна популярними в Угорщині – вони залишаються непопулярними. Але йому вдалося зруйнувати репутацію України та Зеленського в очах угорських виборців", – додав Біро-Надь.

Так, на тлі скандалу щодо трубопроводу "Дружба", міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито визнала, що блокує постачання нафти до Будапешту з політичних причин. Український МЗС спростував ці заяви і додали, що вони "повністю спотворюють зміст зустрічі" з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України.

Тим часом Bloomberg також зазначає, що Орбан йде на відкритий конфлікт з Україною та ЄС на тлі виборів. Видання зазначає, що тепер в Орбана може бути мало можливостей для зняття блокування з кредитного пакета для України в і 20-го пакету санкцій проти Росії, оскільки це може показати його слабкість напередодні виборів.

