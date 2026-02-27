Інспектор зі старожитностей подав заяву до туристичної поліції, встановивши особу порушника.

Єгипетського гіда заарештували за те, що він намалював схематичну фігурку людини на 4-тисячолітній піраміді фараона Уніса, пише Fox News. За даними влади, чоловік міг зробити малюнок під час проведення екскурсії для туристів.

На відео інциденту, яке поширилося у соцмережах, видно, як гід нахиляється до нижньої частини піраміди, поки група слухає його пояснення. Згодом на записі видно, як він намагається стерти намальоване рукою, однак сліди залишаються помітними.

У дописі в соцмережі Х Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що гід "пошкодив археологічну пам’ятку, зробивши малюнок на зовнішній облицювальній частині однієї з пірамід Гізи" під час розповіді туристам.

Розслідування розпочали після того, як відео стало вірусним. Інспектор зі старожитностей подав заяву до туристичної поліції Саккари, встановивши особу гіда.

За інформацією міністерства, чоловіка затримали, і під час допиту він визнав свою провину. "Вжито правових заходів", – зазначили у відомстві. Фахівці вже видалили залишки малюнка з поверхні пам’ятки.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на матеріали слідства, уточнили, що йдеться саме про піраміду Уніса в некрополі Саккара на південь від Гізи.

Історична цінність пам’ятки

Піраміду звели у XXIV столітті до н.е. для фараона Уніса. Вона має особливе значення, адже містить найдавніші відомі "Тексти пірамід" – понад 200 релігійних заклинань, викарбуваних на внутрішніх стінах. Дослідники вважають їх найстарішою відомою збіркою поховальних текстів.

Саккара входить до складу стародавнього Мемфіса – першої столиці Єгипту – та є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з численними гробницями, храмами й пірамідами.

Зазначається, що останніми роками Єгипет посилив контроль і заходи з охорони археологічних об’єктів, які щороку відвідують мільйони туристів. Відповідно до закону про охорону старожитностей, пошкодження пам’яток, зокрема нанесення написів чи малюнків, може передбачати як штрафи, так і тюремне ув’язнення – залежно від тяжкості правопорушення.

Зміни у Колізеї у Римі

Нагадаємо, що авторів реконструкції Колізею, визначної будівлі епохи Стародавнього Риму, критикують за зміну бруківки на мармурові плити. Вони у відповідь кажуть, що саме такий вигляд мав комплекс Колізею до двох значних землетрусів, які змінили вигляд пам'ятки.

