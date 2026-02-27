Авторитетні оглядачі назвали 6 смартфонів з найкращою камерою у 2026 році

У топ потрапила навіть розкладачка Samsung.

Авторитетне видання Tom's Guide представило рейтинг найкращих камерофонів 2026 року, заснований на масштабних тестах і порівняльних зйомках. У топ увійшли шість пристроїв у різних цінових сегментах.

Безперечним лідером визнали iPhone 17 Pro, який отримав оновлений телеоб'єктив на 48 мегапікселів з 4-кратним оптичним зумом та просунуту фронтальну камеру з технологією Center Stage. Також в ході тестів автори встановили, що це найкращий смартфон для зйомки відео.

Кращою альтернативою на Android назвали Samsung Galaxy S25 Ultra, який вражає ширококутною 50 Мп камерою, потужною системою модулів і ШІ-рушієм для обробки знімків. А функції Galaxy AI допомагають робити фото ще більш виразними і деталізованими

Google Pixel 9a залишається найкращим бюджетним камерофоном. Він справляється як з денною, так і з нічною зйомкою. Ба більше, незважаючи на більш доступну ціну, телефон може похвалитися підтримкою макрозйомки та астрофотографії.

OnePlus 15 назвали найкращим камерофоном "за свої гроші". Якщо раніше китайський флагман виділявся автономністю і швидкістю зарядки, то остання модель отримала топовий телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом і 50 Мп сенсор, що забезпечує високу деталізацію і поліпшений динамічний діапазон.

Pixel 10 виділяється потрійною камерою з 5-кратним оптичним зумом, що робить його фотоможливості порівнянними з флагманами за $1000+. Інструменти ШІ-редагування допомагають швидко покращувати знімки прямо на пристрої.

Замикає топ-6 розкладачка Samsung Galaxy Z Flip7. Навіть у складеному форматі цей смартфон пропонує оптимальну якість фото завдяки добре налаштованій системі камер і збалансованій обробці зображень.

Раніше оглядачі склали добірку з 5 нових Android-смартфонів зі знімними батареями. Розбірна конструкція означає, що ви можете самостійно замінити акумулятор і продовжити термін служби гаджета.

Якщо вірити витокам, Appleна початку березня випустить iPhone 17e. Бюджетний смартфон отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, за відсутність якого дуже лаяли iPhone 16e.

