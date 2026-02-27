Травмовані та безпорадні: як війна руйнує життя українських дітей, - The Telegraph

Наслідки цих травм будуть відчуватися протягом багатьох поколінь.

Чотири роки війни мають сильний емоційний вплив на наймолодших українців, і наслідки цього будуть відчуватися протягом поколінь. Видання The Telegraph поговорило з 51 дитиною в трьох регіонах України про фізичні та психологічні травми, з якими вони зіткнулися з тих пір, як Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну чотири роки тому.

"За останні п'ять тижнів до редакції The Telegraph надходили повідомлення про дітей, які завдають собі шкоди, страждають від нічних кошмарів, нетримання сечі, панічних атак, жорстоких знущань, емоційних спалахів і повного відчуження від спілкування, що доходить до майже постійного мовчання. Спільним для всіх була постійна втома, викликана тривалим недосипанням через постійний шум війни навколо – сирени повітряної тривоги і вибухи. Багатьох переслідують спогади про смерть і руйнування", – пише видання.

За даними Організації Об'єднаних Націй, кожна третя дитина в Україні стала свідком загибелі або поранення кого-небудь за останні чотири роки війни. Кожен п'ятий повідомив про втрату друга або родича. Деякі бачили, як їхні будинки перетворювалися на дим і руїни. Деякі осиротіли, інші були покинуті. У прифронтових районах 83 відсотки маленьких дітей демонструють ознаки емоційного стресу і затримки розвитку.

Всю цю зиму Росія безжально атакувала українську енергетику, занурюючи мільйони українців у регулярні періоди крижаної темряви. Школи були закриті практично весь січень через відсутність світла і опалення, а в ті рідкісні дні, коли відновилися звичайні заняття, вчителям було наказано не будити учнів, які заснули під час уроків

"Тільки фізичні вправи допомагають мені зігрітися вночі", – розповідає 14-річний Данило. Його однокласниця Анна голосно грає на своєму електропіаніно, коли чує вибухи. "Я не можу зупинити бомби руками, тому я просто використовую їх для гри", – сказала вона.

Однак більша частина травм, пережитих українськими дітьми, і довгострокові наслідки для їхнього майбутнього залишаються значною мірою нерозкритими, зазначає видання.

Вейн Джордаш, президент міжнародного юридичного фонду Global Rights Compliance, сказав: "Ці злочини проти дітей розгортаються у величезних і руйнівних масштабах. Їхня травма буде відчуватися протягом поколінь".

Хоча у великих містах доступна деяка психологічна допомога, країна стикається з гострою нестачею терапевтів і фахівців з підтримки дітей у сільських районах.

За офіційними даними, наразі в Україні проживає 59 000 дітей без біологічних батьків, однак, швидше за все, реальна цифра вища, оскільки не всі прийомні сім'ї офіційно зареєстровані в уряді.

Бетан Льюїс, керівник гуманітарного підрозділу благодійної організації, сказала: "Україна зіткнулася з бомбою уповільненої дії, коли мова йде про психічне здоров'я дітей. Роки страху, переміщення і безперервного насильства формують покоління, чия травма не зникне сама собою, коли припиняться бойові дії".

Демографічна ситуація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ рівень народжуваності в Україні різко знизився. Йдеться про загальний коефіцієнт народжуваності – середню кількість дітей, яких народжує одна жінка протягом життя.

У 2021 році цей показник в Україні становив 1,22. У 2025 році він знизився приблизно до 1,00, свідчать дані ООН. Водночас перша леді Олена Зеленська в грудні заявляла про ще нижчий рівень – 0,8–0,9 дитини на жінку, назвавши ситуацію "критичною".

Багато жінок, які потенційно могли народжувати дітей, виїхали за кордон. Ті ж, хто залишилися, часто відкладають материнство через війну і невизначеність.

