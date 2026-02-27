Україна зруйнувала систему для наведення 'Шахедів' з Білорусі

В Міноборони не розкрили, як саме вона була зруйнована та як була організована.

Україна змогла зруйнувати сучасну систему зв'язку, яка допомагала російським "Шахедам" залітати на північ України з Білорусі.

Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив на зустрічі з журналістами. "Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - цитує міністра видання "Українська правда".

Зазначаэться, що Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та як вона була організована.

Як Росія використовує територію Білорусі у війні

Як повідомляв УНІАН, президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан зазначав, що на кількість збиття ворожих БпЛА в Україні впливає те, що Росія активно використовує для атак на Україну повітряний простір Білорусі.

Він розповів, що використовується частково повітряний простір Білорусі і електронні засоби, розташовані на території країни. Керманичі цієї держави, по суті, дозволяють військовим РФ використовувати частотний ресурс, який належить Білорусі, для того, щоби керувати дронами.

11 лютого повідомлялося, що супутники зафіксували в Білорусі нову техніку для розгортання "Орєшніка". Зокрема, поблизу території центрального військового об'єкта з'явилося 25 військових машин різних розмірів та типів.

На супутниковому знімку від 9 лютого видно 6 машин на території центрального військового містечка, які можуть належати ракетному комплексу "Орєшнік". Їхні розміри та пропорції відповідають тим, що раніше показувало міноборони РФ, але точний тип машин визначити неможливо через низьку якість знімків.

