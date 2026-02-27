У Counter-Strike 2 пройшла наймасштабніша хвиля банів з початку 2026 року

Блокування видавалися як за очевидні порушення, так і в спірних ситуаціях: наприклад, коли людина грала в матчах разом з чітером.

У Counter-Strike 2 пройшла масштабна хвиля блокувань: за останні два тижні розробники з Valve заблокували понад 10 000 облікових записів гравців. Такою статистикою поділився аналітичний сервіс csstats.

Відзначається, що це найбільша "чистка" з початку року. Анти-чіт система Valve Anti-Cheat (VAC) відпрацювала на безпрецедентному для 2026 року рівні, відправивши в бан рекордну кількість профілів. Тільки за одну добу, 25 лютого, система видала відразу 5000 перманентних банів.

Гравці повідомляють, що блокування видавалися як за очевидні порушення, так і в спірних ситуаціях: наприклад, коли людина грала в матчах разом з чітером. Багато спроб оскаржити блокування поки не призводять до успіху.

VAC за останні роки працює "хвилями", блокуючи порушників масово, а не миттєво. Наприклад, в травні було заблоковано понад 26 000 акаунтів всього за два тижні, коли Valve посилила боротьбу з бот-фермами по збору кейсів і читерством.

Нагадаємо, спільнота Counter-Strike 2 другий рік поспіль визнається найбільш токсичною. Токсична атмосфера робить гру в матчмейкінгу справжнім кошмаром для тих, хто націлений на змагальну і конструктивну гру.

Як УНІАН писав, одне з останніх оновлень Counter-Strike 2 обрушило ринок ножів – найрідкісніших і найдорожчих скінів в грі. Valve додала можливість обмінювати 5 предметів Covert-якості (найвищий рівень рідкості) на ніж або рукавички.

