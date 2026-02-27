Чи буде навчання влітку у всіх школах країни: у Міносвіти відповіли

Наразі межі навчального року визначені до кінця червня.

Продовження шкільного навчання влітку та заміна весняних канікул буде не по всій Україні.

Про це в інтервʼю "Українській правді" сказала Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки. Вона нагадала, що терміни навчального року під час воєнного стану наперед визначає постанова Кабміну на початку навчального року. Цей документ вказує, що 2025-2026 навчальний рік триває до кінця червня.

"Це не означає, що при нормальних умовах всі школи зобов'язані навчатися до кінця червня. Це межі, які задає уряд, а далі - автономія закладів освіти", - пояснила Кузьмичова.

Відео дня

Вона зазначила, що наразі блекаути неоднорідні по території країни. Так, у західних та центральних регіонах рідше продовжували канікули, ніж у Києві чи в прифронтових регіонах.

"Ми не бачимо необхідності продовжувати рік ще більше, ніж до кінця червня. Безумовно, будемо далі аналізувати ситуацію та події, пов'язані з енергетикою. Рішення можуть змінитися навесні. Але зараз межі навчального року - до кінця червня", - сказала представниця уряду.

Асинхронний підхід

За словами Кузьмичової, у складних умовах школи мають можливість проводити дистанційне навчання, зокрема, із застосуванням асинхронного підходу.

"Наприклад, коли у дитини увімкнули світло, вона може зайти на відповідний ресурс, яким користується заклад освіти, забрати звідти необхідну інформацію, виконати завдання та розмістити, а вчитель, коли в нього є світло, - зайти та перевірити", - пояснила вона.

Якщо цього недостатньо, школи можуть продовжувати навчання в червні у тому форматі, який є найкращим саме для цього закладу освіти, громади чи регіону.

Весняні канікули

Школи також мають самостійно вирішити, зважаючи на ситуацію в регіоні, питання стосовно термінів весняних канікул. Так, якщо зимові канікули були продовжені на 2-3 тижні, то можлива компенсація навчальних днів за рахунок весняних.

"Важливо розуміти, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності", - зауважила заступниця міністра.

Ситуація зі школами

Як повідомляв УНІАН, у Києві була одна з найскладніших ситуацій з постачанням тепла та світла для мешканців внаслідок російських ракетних та дронових атак. Тому міський голова Віталій Кличко оголошував про канікули для шкіл у столиці з 19 січня до 1 лютого.

А 13 лютого стало відомо, що у Києві школи почали об’єднуватися, щоб діти мали змогу відвідувати уроки та навчатися очно. Зокрема, у Дніпровському районі ліцей №141 прихистив молодші класи школи №182, будівля якої після чергового російського удару зазнала значних руйнувань.

Вас також можуть зацікавити новини: