Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 2 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 2 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,10 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,87 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,07/43,10 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,84/50,87 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 27 лютого знизився на 3 копійки і становив 43,47 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і складав 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,78 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становив 51,35 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

