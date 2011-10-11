Зюганов не бачив доказів, що Тимошенко «щось поцупила»

Лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ називає обвинувальний вирок екс-прем`єру України Юлії ТИМОШЕНКО судилищем і зведенням політичних рахунків, оскільки доказів збагачення Ю.ТИМОШЕНКО в результаті газових угод з РФ немає, а ціна продажу газу не перевищувала європейську.

"Що стосується суду, він мені більше нагадував судилище, коли намагалися засудити і звести політичні рахунки. Це не прикрашає ні владу, ні правоохоронну систему України", - сказав Г.ЗЮГАНОВ РІА «Новости».

За словами лідера російських комуністів, ціна продажу газу Україні не перевищувала європейську, а договір був укладений відповідно до міжнародної практики.

"Доказів, що в результаті операції ТИМОШЕНКО збагатилася або щось поцупила, я теж не бачив і не чув", - зазначив Г.ЗЮГАНОВ.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.