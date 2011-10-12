ПРП: ніхто не вірить у непричетність Януковича

Опозиційні українські партії засуджують судовий вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у вигляді 7 років позбавлення волі.

“Сьогоднішній вирок Юлії ТИМОШЕНКО – це спроба знищити опозицію як явище, це остаточне плюндрування залишків демократії в Україні, це виклик усьому демократичному світу. Ані в Україні, ані у світі ні в кого немає ілюзій щодо природи і суті Печерського судилища – всім зрозуміло, що це був не кримінальний процес, а політичний. І ніхто – ні український народ, ні світова спільнота – ніколи не повірять у непричетність до цього дійства Віктора ЯНУКОВИЧА”, – йдеться у заяві партії “Реформи і порядок”, переданій агентству УНІАН.

ПРП закликає українців об’єднатися проти спроб позбавити їх свободи. “Нині кожного громадянина України позбавляють права на вільне слово і незалежну думку, нині разом із Юлією ТИМОШЕНКО свободу відбирають у кожного з нас. Але це не повинно нас залякати, посіяти зневіру чи апатію. Ми мусимо гуртуватися, вистояти і перемогти. Брутальний наступ режиму ЯНУКОВИЧА має наштовхнутися на громадянський спротив усього українського суспільства”, – йдеться у документі.

Народний Рух України заявляє, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО є ганьбою України на всю Європу. «Рішення печерського суду ганьбить Україну на всю Європу, – вважає лідер НРУ Борис ТАРАСЮК. – Влада відчула смак безкарності за широкомасштабні політичні переслідування».

«Проте сьогодні влада пройшла точку неповернення, остаточно відмежувавшись від демократії. Цей вирок є насправді вироком самому режиму ЯНУКОВИЧА. За нинішньої ситуації і жахливого стану держави, до якого привели безпосередні дії Президента, уряду і парламентської більшості, опозицією до влади стає весь народ», – повідомили УНІАН у прес-службі НРУ.

“Цей вирок – діагноз владі. Вона не змогла подолати страх перед своїми політичними опонентами і тому вирішила закрити цей страх у тюрму. Сьогодні влада довела свою слабкість. Вона заховалася за спинами озброєної міліції під Печерським судом в Києві”, – йдеться у заяві партії “Фронт Змін”, переданій агентству УНІАН.

У партії переконані, що зрештою Ю.ТИМОШЕНКО буде на свободі. “Юлія ТИМОШЕНКО буде на свободі! Ми пройдемо всі судові інстанції в Україні, ми доб’ємося правди в Європейському суді. Усі, хто влаштували сьогоднішнє судилище, нестимуть відповідальність! Юлія ТИМОШЕНКО буде брати участь у виборах в Верховну Раду. За інших обставин всі без винятку опозиційні сили України повинні бойкотувати вибори. А демократичних виборів без опозиції не буває”, – йдеться у заяві «Фронту Змін».