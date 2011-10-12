У ЄС серйозно задумались, чи кликати Януковича в Брюссель

У Європейському Союзі серйозно обговорюють питання про можливе перенесення запланованого на 20 жовтня візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя через вчорашнє рішення суду про позбавлення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО волі.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив голова делегації Європейського парламенту зі співробітництва з Україною Павел КОВАЛЬ (Група європейських консерваторів та реформаторів, ECR)

Євродепутат зазначив, що вчорашній вирок у справі Ю.ТИМОШЕНКО практично позбавив аргументів найбільших прихильників європейської інтеграції України.

„Ті, хто лобіювали активізацію співробітництва з Україною в європейських інституціях та європарламенті, почувають себе обдуреними та знаходяться в складній ситуації”, - сказав П.КОВАЛЬ, який представляє в Європарламенті Польщу.

Він назвав неможливими нормальні відносини між Україною та ЄС в нинішній ситуації, зауваживши, що європейські політики планують надіслати низку сигналів українській владі та чекати на її реакцію, в тому числі перенести візит В.ЯНУКОВИЧА.

Євродепутат зауважив, що не знає, чи прийнято остаточне рішення щодо перенесення візиту Президента України, додавши, що „такі думки серйозно обговорювалися”.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Згідно з рішенням суду, також протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

Сьогодні, 12 жовтня, високопоставлене джерело у дипломатичних колах ЄС повідомило УНІАН, що лідери ЄС обговорюють доцільність зустрічей з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ у зв`язку з рішенням Печерського районного суду Києва про позбавлення волі колишнього прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.