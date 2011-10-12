Рух: справа Тимошенко означає початок кінця

Народний рух України переконаний, що сфабрикована справа проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО ознаменувала початок кінця правлінню нинішнього режиму.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НРУ.

«Рішенням Печерського районного суду нинішня влада винесла вирок демократії та верховенству права в Україні. Завдяки зрежисованому «печерському судилищу» суддя КІРЄЄВ, як маріонетка, виголосив безпрецедентний, абсурдний і неправовий вирок головному опоненту авторитарного режиму ЯНУКОВИЧА», - підкреслюється в заяві.

Як зазначили в НРУ, цей вирок викликав дуже жорстку реакцію як в Україні, так і з боку керівництва демократичних країн та міжнародних інституцій. «У демократичному світі дуже добре розуміють ціну правосуддя в Україні і переконані, що вирок винесено не суддею, а Адміністрацією Президента. Знищуючи демократію в Україні, влада поставила під сумнів можливість політичної асоціації, економічної інтеграції з ЄС, запровадження зони вільної торгівлі та безвізового режиму, до яких Україна прагне впродовж багатьох років», - йдеться в заяві.

На думку рухівців, «безпідставні арешти лідерів опозиції, відверто сфабрикований вирок Юлії ТИМОШЕНКО ставить Україну в один ряд з авторитарними режимами, на зразок режиму ЛУКАШЕНКА».

Разом з тим в НРУ переконані, що «такими діями владі не вдасться знищити ні свого головного опонента, ні опозиції загалом».

У зв’язку з цим Народний рух України закликає українські демократичні сили та усе суспільство згуртуватись і дати адекватний опір «антиукраїнським і антидемократичним діям авторитарного режиму ЯНУКОВИЧА».