ЄЦ голосуватиме за декриміналізацію статті Тимошенко

Один з лідерів партії «Єдиний Центр» Вадим КАРАСЬОВ заявляє, що народні депутати від цієї політичної сили, які входять до фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», проголосують за декриміналізацію 365-ї статті Кримінального кодексу України, якщо це питання розглядатиметься в парламенті.

Про це В.КАРАСЬОВ заявив сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи готові депутати від «Єдиного Центру» підтримати відповідний проект закону.

При цьому В.КАРАСЬОВ наголосив, що депутати від «Єдиного Центру» підтримають декриміналізацію 365-ї статті не заради Ю.ТИМОШЕНКО, а заради європейського майбутнього України.

«Ми звертаємося до Президента, щоб він взяв ініціативу в свої руки, бо тут доля не Ю.ТИМОШЕНКО, а доля України… Якщо будуть діяти в інтересах України, то наші депутати підтримають і проголосують за декриміналізацію», - сказав він.

Водночас, на думку В.КАРАСЬОВА, навіть якщо Ю.ТИМОШЕНКО буде звільнена від кримінальної відповідальності, то все одно вона має понести політичну відповідальність за «невигідні» для України газові контракти від 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту М.ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.