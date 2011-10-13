Захист Тимошенко відмовився від допомоги російських адвокатів

В Україні «достатньо кваліфікованих адвокатів для захисту Юлії Тимошенко в українських та міжнародних судах». Адвокат колишнього прем’єр-міністра Юрій Сухов відмовився від допомоги російських колег. Про це інформує Дзеркало тижня.

Він подякував колегам із Гільдії російських адвокатів за готовність захищати Ю.Тимошенко в міжнародних судах, у тому числі в Європейському суді.

«Спасибі за підтримку і запропоновану допомогу, однак у справі Ю.Тимошенко більше політики, а не права. У зв`язку з цим українським адвокатам легше її захищати в національних судах нашої країни», — зазначив Ю.Сухов.

Президент Гільдії російських адвокатів, заслужений юрист України Гасан Мірзаєв заявив сьогодні у Москві про готовність російських адвокатів «надати необхідну юридичну допомогу Ю.Тимошенко щодо захисту її прав у міжнародних судах, а також в Європейському суді з прав людини».

За його словами, російські адвокати вважають, що «вирок нічого спільного з правосуддям не має, а носить явно політичний характер».

«Ми сподіваємося, що вищі судові інстанції України дадуть об`єктивну правову оцінку винесеному вироку», — сказав Г.Мірзаєв.

У вівторок Ю.Тимошенко було визнано винною у порушеннях при укладенні в 2009 році газових угод з Росією і засуджено до семи років ув`язнення.